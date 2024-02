Inzaghi trasformista e valorizzatore: all’Inter la lista si allunga – TS

Inzaghi fa parlare di sé solo positivamente nell’ultimo periodo e l’Inter in fuga verso la seconda stella è uno dei motivi. L’allenatore nerazzurro gode di parecchia stima per quanto fatto a Milano e prima ancora a Roma. Sul quotidiano Tuttosport un omaggio al suo lavoro

DA ZERO A EROI – L’ideale di Simone Inzaghi è far corrispondere la crescita personale a quella dei suoi giocatori, così da valorizzarli e/o trasformarli. Ne sanno qualcosa in casa Lazio, dove la lista di calciatori passati sotto il lavoro di Inzaghi è lunga. Emblematico l’esempio di Luis Alberto, che stava riflettendo sull’addio al calcio prima di diventare perno della squadra biancoceleste. All’Inter basti pensare ad Hakan Calhanoglu, che dà il meglio di sé dopo aver arretrato il proprio raggio di azione. Luis Alberto e Calhanoglu sono due perle tattiche di Inzaghi. Più facile esaltare Sergej Milinkovic-Savic e Marcus Thuram, come sottolineato dal collega Francesco Tringali sulle pagine di Tuttosport oggi in edicola. Protagonisti, prima alla Lazio e poi all’Inter, Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, che si commentano da soli. Tra i calciatori trasformati si ricordano anche Luiz Felipe, Patric e Adam Marusic, tutti figli del 3-5-2 inzaghiano. Invece, tra quelli valorizzati, la lista è molto più lunga. Su tutti il bomber biancoceleste Ciro Immobile, autore di 150 gol solo con Inzaghi. Un record. Da non dimenticare Felipe Caicedo bomber di riserva alla Lazio (ma solo comparsa all’Inter, ndr) così come Matteo Darmian e Federico Dimarco, da riserve a titolari nerazzurri. E il lavoro di “Re Mida” Inzaghi non è ancora terminato: da zero a eroi per la storia.