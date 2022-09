Inzaghi ha la fiducia del club ma se crolla Inter a capo fitto sul piano B − TS

La riunione ad Appiano Gentile ha ribadito anche la fiducia del club nei confronti di Simone Inzaghi. Al momento non c’è alcuna intenzione di privarsi del tecnico piacentino. Ma il piano di emergenza in caso sarebbe già pronto

ALTERNATIVA − Inzaghi gode della fiducia dell’Inter. La società, tramite l’AD Beppe Marotta (vedi parole), ha confermato il tecnico ex Lazio nonostante il brutto inizio di stagione. Inzaghi ha un contratto fino al 2024 e a meno di clamorosi tracolli continuerà ad essere l’allenatore dell’Inter almeno fino ai prossimi due anni. Il piano di emergenza, comunque, in casa nerazzurra sarebbe già pronto. Le alternative Pochettino e De Zerbi sono poco percorribili sia per il dispendio economico (l’argentino) che per questione tecniche e tattiche (l’ex Shakhar Donetsk). Il piano B ha un solo nome Dejan Stankovic. L’ex eroe del Triplete nerazzurro, ad oggi senza squadra dopo le dimissioni dalla Stella Rossa, sarebbe il profilo adatto per mancato ‘dogmatismo’ e per risollevare la piazza.

Fonte: Tuttosport − Stefano Pasquino