Marotta: «Fiducia a Inzaghi, utilizzi bene la rosa! L’Inter punti al massimo»

Marotta interviene nel day after di Inter-Bayern Monaco, terza pesante sconfitta nelle ultime quattro partite per la squadra di Inzaghi. A Sky Sport l’Amministratore Delegato per l’area sportiva dà un sostegno al tecnico e chiede maggiore impegno.

IL SOSTEGNO – Giuseppe Marotta mette in chiaro le cose il giorno dopo Inter-Bayern Monaco 0-2: «L’umore? È quello di un sano realismo. Ogni sconfitta porta con sé un’analisi più attenta di quelle che sono le problematiche. Il confronto dev’essere sui dirigenti, abbiamo uno staff molto unito dal punto di vista dirigenziale e tecnico. Da un confronto nasce sempre qualcosa di costruttivo per il futuro».

IL DIVARIO – Marotta parla della differenza vista ieri in Inter-Bayern Monaco: «Si sa che l’Italia calcistica nel ranking rappresenta un posto di seconda fila. Lo strapotere di Premier League, Bundesliga e Liga si vede: possono permettersi spese e grandissimi campioni. In Italia no, ma non dev’essere un alibi: ieri abbiamo perso contro una squadra più forte ma bisogna andare alla ricerca dei difetti. Qual è il problema dell’Inter? La preoccupazione non deve portare ansia o paura ma un’analisi approfondita. Serve il coraggio di fare scelte importanti, come fatto ieri da Simone Inzaghi. Bisogna sapere che l’Inter è sempre l’Inter, con una storia e un blasone importante: dev’essere sempre competitiva al di là di chi va in campo» .

LE SCELTE – Su quanto fatto ieri da Inzaghi, con la formazione iniziale, Marotta è d’accordo: «Un segnale di coraggio. L’allenatore è gestore di una squadra e di un gruppo che, in questo momento, ha uno stress dato dagli impegni da affrontare da qui al 13 novembre. Inzaghi ha una rosa di qualità, deve utilizzarla sia in base alle indicazioni degli avversaria sia in base a quelle degli allenamenti. Lo sta facendo nel migliore dei modi, anche se le ultime due partite sono coincise con sconfitte. Ha la fiducia dell’Inter? Certamente. Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro, sta allenando bene la squadra. Siamo l’Inter, chiediamo accortezza da parte di tutti perché quando si indossa questa maglia ha un peso non indifferente. Dobbiamo onorarla nel migliore dei modi, mi dispiace per i sessantamila di ieri: abbiamo l’obbligo di ripagare la fiducia e dobbiamo crederci fino in fondo. La stagione è appena iniziata».

L’ASSENZA – L’infortunio di Romelu Lukaku ha pesato. Marotta ne parla: «Il calcio è un gioco collettivo, si gioca in undici e non dobbiamo pensare solo a un singolo giocatore. Coloro i quali lo sostituiscono devono essere all’altezza di quello che rappresenta l’Inter e devono essere in grado di sostituirlo. So che abbiamo a che fare con una squadra di professionisti, in questo momento non ci sta girando bene ma dobbiamo dare forza e consapevolezza. Obiettivo seconda stella? L’Inter, quando partecipa a una competizione, ha l’obbligo di giocare per il massimo. La seconda stella è un sogno realizzabile, dobbiamo crederci fino in fondo sapendo che gli avversari sono forti ma questo non ci deve destabilizzare. Vincerà la più forte, se saremo noi bene altrimenti dovremo continuare a lavorare».