Juric ‘leone in gabbia’ catechizza Paro per Inter-Torino: parole decise − TS

È già vigilia di Inter-Torino, match valido per la sesta giornata di campionato. Sulla panchina granata ci sarà ancora il secondo di Juric Paro. Da casa il tecnico croato chiama all’impresa

DETERMINATO − Si avvicina Inter-Torino, gara in programma domani alle 18 allo stadio Giuseppe Meazza. Ivan Juric, alle prese con i postumi di una polmonite, non sarà in panchina a guidare i suoi. Ci penserà il vice Matteo Paro, allenatore in seconda del croato. Da arte granata descrivono lo stesso Juric come un leone in gabbia tant’è che già da casa in smart working avrebbe catechizzato l’amico e socio Paro sul match di domani contro i nerazzurri. «Puntiamo al colpo, eh. Dobbiamo provarci sempre, ma stavolta una volta di più. Mi raccomando, Matte: voglio che passi questo messaggio forte e chiaro». Parole decise quelle del tecnico granata con il Torino che si presenta al match di San Siro a +1 sull’Inter in classifica (10 punti a nove).

Fonte: Tuttosport − Marco Bonetto