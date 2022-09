Lukaku, oggi il rientro in Italia! Brutte notizie sui tempi di recupero – TS

Romelu Lukaku rientrerà quest’oggi in Italia dal suo viaggio in Belgio. Secondo Tuttosport non arrivano buone notizie sui tempi di recupero

SPERANZA – Romelu Lukaku rientrerà quest’oggi in Italia. Il belga era tornato in patria per curare al meglio l’infortunio patito dopo la sfida contro la Lazio. Secondo Tuttosport, però, arrivano brutte notizie in merito ai suoi tempi di recupero: si pensava infatti che il numero 90 potesse tornare a disposizione di Inzaghi prima della sosta. Invece, l’attaccante, tornerà in campo solo dopo la sosta per le Nazionali.

Fonte: Tuttosport