Inzaghi e quella promessa a Lukaku prima del ritiro 2021 – CdS

L’Inter ha in canna il colpo Romelu Lukaku. Manca ormai davvero poco per vederlo di nuovo con la maglia dell’Inter addosso. E Simone Inzaghi, finalmente, potrà mantenere la parola data al belga lo scorso anno.

PAROLA – L’Inter vede vicinissimo il ritorno di Lukaku a Milano. Da limare ci sono solamente gli ultimissimi dettagli con Zhang che deve dare l’ok per poi procedere. Simone Inzaghi ovviamente si sfrega le mani. Il tecnico lo scorso anno ha allenato Lukaku ma solo per 10 giorni prima che Big Rom poi andasse a Londra, sponda Chelsea. L’allenatore ex Lazio ha sempre creduto nelle potenzialità di Lukaku tanto che, come ricorda il il Corriere dello Sport, molto prima del ritiro 2021 Inzaghi fece una promessa al belga: «Ti farò vincere la scarpa d’oro». Di sicuro la squadra di Inzaghi quest’anno dal punto di vista realizzativo non ha fatto male, anzi, ha fatto benissimo. In Serie A, con 84 gol, è stata il miglior attacco. E se ci fosse stato anche Lukaku…

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti