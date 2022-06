Mkhitaryan, c’è data per visite e firma! Conto alla rovescia iniziato – CdS

L’Inter attende il ritorno di Romelu Lukaku a Milano, vero, ma intanto è pronta ad accogliere il secondo acquisto ufficiale dell’estate. Mkhitaryan, centrocampista in scadenza con la Roma, questa settimana firmerà per i nerazzurri.

DATA – L’Inter questa settimana chiuderà il secondo acquisto dell’estate dopo André Onana. Stiamo parlando del centrocampista armeno ex Roma, Mkhitaryan. Il fantasista infatti, come spiega bene il Corriere dello Sport, questa settimana sarà a Milano per sostenere le visite mediche di routine e poi firmare il contratto biennale che lo legherà all’Inter. Quando il tutto? Secondo il quotidiano la data giusta potrebbe essere mercoledì con l’armeno atteso nel capoluogo lombardo. Il conto alla rovescia per il secondo colpo nerazzurro è cominciato.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti