Lukaku-bis, tutto è nato da una telefonata per…gli auguri a Inzaghi! – CdS

L’Inter ha entrambi le mani su Romelu Lukaku. Il belga, scappato a Londra lo scorso anno, ora è davvero a un passo dal rivestire la maglia nerazzurra. E il clamoroso ritorno è scattato nel giorno del compleanno di Simone Inzaghi.

CHIAMATA – Un retroscena che ha del clamoroso, ma che ha sicuramente fatto spingere il piede sull’acceleratore da parte dell’Inter. Un retroscena svelato quest’oggi dal Corriere dello Sport. Stando a quanto riporta il quotidiano, lo scorso 5 aprile, intorno alle 8:30, il telefono di Inzaghi ha suonato. Dall’altra parte della cornetta però non c’era il figlio mandato a Londra per studiare, ma Big Rom. Lukaku infatti lo ha chiamato per fargli gli auguri chiedendogli come potesse fare per tornare a Milano. Insomma, il primo spiraglio per il clamoroso ritorno di Big Rom a Milano è nato in quel giorno lì, durante il 46esimo compleanno di Inzaghi.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti