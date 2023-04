Inzaghi: «Classifica non bella! Momento difficile, lavorare per rialzarci»

Inzaghi ha parlato ai microfoni Rai nel post-partita di Inter-Fiorentina. Queste le dichiarazioni del tecnico dopo la sconfitta contro i viola

AMAREZZA – Queste le parole di Inzaghi: «La squadra ha dato tutto quello che aveva. E normale che la seconda partita che perdiamo davanti a nostri tifosi, che ci hanno incitato dal 1′ al 95′, fa male. Ma questo è il calcio. Adesso dobbiamo lavorare ancora di più e andare avanti per rialzare questo momento che non è bello. Pensiero alla Champions League? Per quello che ho visto in campo no, abbiamo fatto la partita che avevamo preparato. Chiaramente dovevamo essere più lucidi e più cattivi sotto porta. Abbiamo creato tantissimo, una sconfitta che fa male per la classifica perché in questo momento non è bello guardarla. Per tutto quello creato non ci sta non aver fatto gol, abbiamo avuto occasioni clamorose che dovevamo sfruttare e probabilmente il risultato sarebbe diverso. Mai parlato di sfortuna, cose a cui non credo. Dobbiamo lavorare di più»