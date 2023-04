Lukaku big solo con Conte! L’Inter adesso è ad un bivio – CdS

Lukaku non sta vivendo una stagione positiva con l’Inter. Il belga sembra lontano parente di quello ammirato nel biennio di Conte. E adesso il club è a un bivio. L’analisi nell’edizione odierna del Corriere dello Sport

BIVIO – Lukaku non sta disputando una stagione positiva con l’Inter. Il belga, secondo l’analisi del Corriere dello Sport, è diventato “Big Rom” solo sotto la gestione Conte: un giocatore travolgente ed in grado di fare la differenza in Serie A. Il Lukaku di oggi è molto lontano dall’attaccante ammirato solo due anni fa. Al di là di qualche segnale di crescita è più pesante nei movimenti, non ha le stesse accelerazioni e non riesce a sfruttare il fisico. A coronamento di tutto ciò ci sono anche gli errori sotto porta da matita rossa, come quello fallito contro la Fiorentina. A questo punto l’Inter si trova ad un bivio: dovrà scegliere se insistere su Lukaku, investendo una cifra importante per la conferma del prestito dai “Blues” oppure se rinunciare definitivamente all’attaccante belga. E le ultime gare della stagione potrebbero non essere sufficienti per risolvere il rebus.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua