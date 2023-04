VIDEO – Napoli-Milan 0-4, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Milan, posticipo della ventottesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



IL COLPO A SENSAZIONE – Napoli-Milan 0-4 nel posticipo della ventottesima giornata di Serie A. Il Milan cambia di nuovo modulo, tornando al 4-2-3-1, e trova la miglior vittoria della sua stagione. Clamoroso tonfo del Napoli, che senza Victor Osimhen sprofonda in maniera impensabile nella prima di tre sfide ad aprile coi rossoneri. Il banco salta al 17′, quando Brahim Diaz pesca centralmente nello spazio Rafael Leao che ha una prateria davanti e segna con un bel tocco. Su cross dalla sinistra controllo di Brahim Diaz in area a mettere a sedere Mario Rui, tiro e deviazione decisiva di Kim Min-jae per il raddoppio al 25′. Il Napoli non reagisce, è in pesante serata da dimenticare. Olivier Giroud sfiora il tris a inizio ripresa con un tiro fuori di poco, ma da posizione simile la botta potente di Rafael Leao vale 0-3 e doppietta personale (59′). Poi Alexis Saelemaekers si inventa uno slalom in area e al 67′ trova addirittura il quarto gol del Milan. Rossoneri che sono terzi, scavalcata l’Inter.

Video con gli highlights di Napoli-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.