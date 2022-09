Inter, un recente obiettivo di mercato estivo riparte dagli Emirati Arabi!

L’Inter la scorsa estate, nel dubbio se tenere o cedere Skriniar, ha seguito diversi difensori come possibili colpi low cost dell’ultimo minuto per poi virare sia sulla permanenza dello slovacco che sull’innesto di Acerbi. Uno di questi era Jason Denayer. Il difensore belga riparte dagli Emirati, nello Shabab Al-Alhi, club di Dubai.

EMIRATI – L’Inter la scorsa estate è stata accostata a diversi difensori, soprattutto per via dei rumors su una possibile cessione di Milan Skriniar nonché sulla necessità di un vice Stefan de Vrij, ruolo poi conquistato da Francesco Acerbi (QUI le ultime sul difensore in vista di Inter-Roma). Uno di questi era Jason Denayer. Ora c’è la certezza: il suo futuro non sarà nerazzurro. Il difensore belga, svincolato dopo l’esperienza al Lione, ripartirà dagli Emirati Arabi. Nella giornata odierna è arrivata l’ufficialità, Denayer è un nuovo giocatore dello Shabab Al-Alhi, club di Dubai che milita nella Lega professionistica degli Emirati Arabi Uniti.