Correa il grande assente dell’avvio: il Tucu può rilanciarsi con la Roma

Correa è il grande assente di questo avvio di campionato dell’Inter. Il numero 11 nerazzurro, nonostante i due gol realizzati contro Spezia e Cremonese, non ha ancora inciso come Inzaghi si aspetta che faccia. Contro la Roma il Tucu è chiamato a una svolta: l’anno scorso proprio contro i giallorossi l’argentino disputò un’ottima partita, prima di infortunarsi

FANTASMA – Al momento Joaquin Correa è questo. Non perché l’argentino sia fisicamente assente. il Tucu è rientrato in Italia dopo gli impegni con la nazionale argentina (come si può notare da questo post Instagram) e si sta già allenando con i compagni per la sfida di sabato contro la Roma. Correa in questo avvio non ha inciso, nonostante le due marcature nei match contro Spezia e Cremonese. Simone Inzaghi ha molta fiducia nel suo numero 11, che però al momento sta deludendo le aspettative. Anzi, se si pensa a Correa viene immediatamente da pensare al brutto tiro contro il Bayern Monaco, che ha alimentato le già presenti perplessità intorno all’argentino.

UN ANNO FA… – La sfida con la Roma potrebbe essere quella del riscatto. L’anno scorso, nella prima sfida contro i giallorossi, Correa fu fondamentale. Il classe ’94 mandò completamente in bambola la retroguardia giallorossa e contribuì al secondo gol nerazzurro, facendo parte di quella fitta rete di passaggi che portarono alla rete di Edin Dzeko. Per un’ora il Tucu fu una spina nel fianco per la squadra di Josè Mourinho. Poi l’infortunio e l’ingresso di Lautaro Martinez. A distanza di quasi un anno, Correa può svoltare la sua stagione e aiutare l’Inter a uscire da questo momento negativo.