Inter-Roma, Asllani e Acerbi dal 1′! Una sensazione sugli attaccanti – Sky

Inter-Roma è la sfida che andrà in scena sabato alle ore 18.00 a San Siro (QUI le ultime). Inzaghi, che dovrà fare a meno di Lukaku con i giallorossi e forse anche con il Barcellona, potrebbe alternare gli attaccanti. A centrocampo salgono le quotazioni di Asllani dal 1′. Di seguito le ultime di Andrea Paventi, intervenuto nel corso di Campo Aperto su Sky Sport

INTERPRETI – Inter-Roma non vedrà protagonisti né Marcelo Brozovic né Romelu Lukaku. Secondo Andrea Paventi, in mezzo al campo salgono le quotazioni di Kristjan Asllani: «Ci sarà spazio per Asllani però Brozovic è insostituibile, la sua e quella di Lukaku sono due assenze pesantissime. Molti giocatori non si sono espressi ai livelli di qualche mese fa, pensiamo per esempio a Skriniar, Bastoni e anche de Vrij. In difesa si va verso la conferma di Acerbi. La squadra deve ritrovarsi e cercherà di farlo contro una squadra difficile. La sensazione è che Lautaro Martinez può giocarle tutte e due, quindi Roma e Barcellona e che invece Dzeko e Correa possano alternarsi, qualora Lukaku non dovesse farcela nemmeno per la Champions League. C’è qualche dubbio a sinistra, Dimarco sembrerebbe il favorito».