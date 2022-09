Dybala, tentazione Mourinho per Inter-Roma! Una scelta obbligata – Sky

Dybala è il grande dubbio di Inter-Roma, sponda giallorossa (QUI le ultime sui nerazzurri). Mourinho ha ritrovato l’argentino solo oggi ma la sua presenza contro i nerazzurri non è ancora certa. Per il resto il tecnico portoghese sembra avere le idee chiare. Di seguito le ultime di Mangiante, intervenuto nel corso di Campo Aperto su Sky Sport

TENTAZIONE – Paulo Dybala tiene con il fiato sospeso José Mourinho in vista di Inter-Roma. Secondo Angelo Mangiante, il portoghese sembra orientato a portarlo a Milano: «Persistono i dubbi su Dybala perché è tornato stamattina con un volo diretto da New York dopo aver saltato 3 partite. Il problema al flessore sembra essere guarito, oggi è stato visitato dai medici e ha svolto un allenamento leggero. Mi risulta che Mourinho voglia portarlo a Milano ma attenderà la rifinitura di domani e l’ultimo consulto medico».

UN SOLO BALLOTTAGGIO – In attesa di conoscere il responso su Dybala, Mourinho ha le idee piuttosto chiare sull’undici di Inter-Roma: «Mourinho non rinuncia a Ibanez, Smalling e Mancini in difesa, quindi non ci sarà spazio per Kumbulla che comunque sarà convocato. A centrocampo a questo punto, se Dybala recupera e parte dalla panchina, è chiaro che il doppio mediano Cristante-Matic è la scelta obbligata perché Pellegrini viene avanzato accanto a Zaniolo alle spalle di Abraham. Ultimo ballottaggio Zalenski-Spinazzola che si scioglierà domani dopo la rifinitura».

ROMA probabile formazione (3-4-2-1): Rui Patricio; Ibanze, Smalling, Mancini; Spinazzola/Zalenski, Cristante, Matic, Celik; Pellegrini, Zaniolo; Abraham