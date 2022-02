Inter rosa profonda per fare la differenza in Serie A, ma non in Europa – CdS

L’Inter ha una rosa profonda quanto basta per fare quasi sempre la differenza in campionato (o come già visto in Supercoppa), ma non in Europa. Secondo il collega Pietro Guadagno oggi sul Corriere dello Sport, però, la partita di Champions League contro il Liverpool ha mostrato alcune differenze.

ROSA LUNGA – L’Inter è la squadra che in campionato ha rimontato più punti da situazioni di svantaggio, grazie, soprattutto, per la rosa profonda e i cambi azzeccati di Simone Inzaghi. La panchina, fa la differenza. In Champions League, però, l’Inter pagherebbe dazio – come in realtà ha pagato -, contro tutte le big presenti. Basti pensare ai sostituti del Liverpool, mercoledì scorso: Firmino, Keita, Luis Diaz, Henderson e Milner nel finale. Nell’Inter, invece, sono entrati Sanchez, Gagliardini, Darmian, Dimarco e Ranocchia. In campionato, però, la rosa nerazzurra è quella più ricca sia come quantità sia come qualità, sono i numeri a certificarlo: sono ben tredici finora i gol dei subentrati, su un bottino di 70 complessivi: vale a dire il 19%, ovvero quasi uno su cinque.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno