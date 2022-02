Inter-Sassuolo, Dionisi punta su Scamacca e Raspadori: la probabile – TS

Inter-Sassuolo è in programma domani alle 18. Dionisi recupera Scamacca e Raspadori, al rientro dalla squalifica. Le ultime dal Tuttosport

LA PROBABILE – Inter-Sassuolo si avvicina. La squadra di Dionisi, proverà a mettere in difficoltà i campioni d’Italia sul prato di San Siro. Il tecnico dei neroverdi può sorridere: scontata la squalifica Scamacca e Raspadori tornano a disposizione e guideranno l’attacco degli ospiti. Recupero anche per Rogerio, che dovrebbe riprendere il suo posto in difesa, in cui sarà assente Ferrari per squalifica. Non saranno della gara Djuricic e Toljan, ancora alle prese con i rispettivi infortuni.

Fonte: Tuttosport