Scamacca-Frattesi, l’Inter prepara il doppio colpo: cifre e formule – TS

L’Inter continua a lavorare per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. In estate si proverà a mettere a segno il doppio colpo Scamacca-Frattesi dal Sassuolo

OBIETTIVO – L’Inter pensa già al mercato estivo. I dirigenti nerazzurri pensano già a rinforzare la rosa da consegnare ad Inzaghi. Per il reparto offensivo l’obiettivo numero uno è Gianluca Scamacca del Sassuolo. Secondo il Tuttosport, l’Inter è in pole per l’attaccante dei neroverdi, con la Juventus ormai defilata dopo l’acquisto a gennaio di Vlahovic. L’Inter punta ad un’operazione in stile Locatelli: prestito con obbligo di riscatto. L’operazione non è semplice, vista la alta valutazione che il Sassuolo fa del suo attaccante: per strapparlo ai neroverdi serviranno non meno di 40 milioni. I nerazzurri, però, sono fiduciosi, visto l’ottimo rapporto che intercorre fra le due dirigenze.

CONTROPARTITE – Nei discorsi per portare Scamacca all’Inter rientra anche Frattesi, obiettivo per il centrocampo nerazzurro. Se per l’attaccante si proverà a chiudere con un prestito, il centrocampista ex Roma andrà acquistato a titolo definitivo. La valutazione del Sassuolo è di circa 25 milioni. Cifra che l’Inter conta di ammortizzare con l’inserimento di contropartite tecniche. Pirola, difensore attualmente in prestito al Monza, che piace molto al Sassuolo. Ma attenzione anche a Pinamonti: dopo l’ottima stagione all’Empoli l’Inter conta di richiamarlo alla base. A quel punto, l’attaccante, potrebbe essere inserito nella trattativa.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini