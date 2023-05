Inter alla ricerca di un top per sostituire Inzaghi. Nomi ma anche problemi – TS

L’Inter si guarda intorno alla ricerca del profilo perfetto per sostituire Inzaghi la prossima stagione. TuttoSport spiega la situazione, tra nomi e eventuali problemi.

SOSTITUTO – L’Inter sembra pronta a sostituire Simone Inzaghi (vedi articolo) nonostante l’allenatore sia riuscito a conquistare una storia semifinale di Champions League, con annesso un congruo incasso. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di TuttoSport, in Viale della Liberazione le idee sono chiare sul prossimo progetto nerazzurro. Beppe Marotta, infatti, è alla ricerca di un profilo di allenatore che riesca ad alimentare il “player trading” e che conosca bene il calcio italiano. Ma per giustificare la sostituzione di Inzaghi che, al netto degli errori in campionato, sta portando avanti una stagione positiva, Marotta è costretto a trovare un allenatore di alto profilo.

PROFILI – Il primo nome preso in considerazione per il passaggio di testimone della panchina dell’Inter era quello di Mauricio Pochettino. L’allenatore, però, si è già legato al Chelsea. Sorgono problemi anche per Roberto De Zerbi e Sergio Conceiçao, che sembrano mettere d’accordo tutti ma hanno delle clausole, da pagare ai rispettivi club, troppo salate per l’Inter. Per sostituire Inzaghi resta, dunque, Thiago Motta che, però, deve ancora valutare i piani futuri del Bologna e, intanto, si gode l’interesse del Paris Saint-Germain.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino