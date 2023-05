Inzaghi, le vittorie non bastano! Senza appoggio destino segnato all’Inter – TS

Inzaghi ai titoli di coda nonostante gli obiettivi raggiunti e quelli ancora raggiungibili. Il parere di TuttoSport sulla panchina dell’Inter che continua a scricchiolare.

TITOLI DI CODA – Sul destino di Simone Inzaghi all’Inter (vedi articolo) sembra esserci ormai una grande X. Lo fa sapere l’edizione odierna di TuttoSport, che evidenzia una tendenza del club nerazzurro. Sono ben cinque, infatti, gli allenatori che hanno lasciato l’Inter nonostante la vittoria di almeno un trofeo stagionale. Partendo da Roberto Mancini, passando per José Mourinho dopo il suo trionfale triplete, Rafa Benitez auto-esoneratosi dopo la vittoria del Mondiale per Club e finendo con Leonardo, uscito dopo essersi aggiudicato la Coppa Italia, e Antonio Conte. Ma a chiudere la lista, probabilmente, sarà proprio il nome di Inzaghi.

SENZA APPOGGIO – La Coppa Italia e la Supercoppa vinte tra la scorsa e l’attuale stagione, dunque, non bastano. E, a quanto pare, non sono abbastanza neanche l’approdo nella finale italiana e quello, eventuale, in Europa di quest’anno. A far scricchiolare la panchina di Inzaghi sono gli stessi Steven Zhang e Beppe Marotta, secondo TuttoSport. Il Presidente dell’Inter, infatti, si è sempre e solo limitato a semplici complimenti nei riguardi dell’allenatore nerazzurro. Mai ha approfondito il tema del rinnovo di contratto di Inzaghi anche per il prossimo anno. Il Dirigente Sportivo, dal canto suo, non ha mai iniziato una nuova stagione con un allenatore in scadenza. Sembra, dunque, che le parti siano lontane da un accordo o, quanto meno, nel dimostrare reciproca fiducia.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino