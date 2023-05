Precedenti Verona-Inter: la prima di Correa, tante gioie ma sofferte

Verona-Inter si gioca stasera alle ore 21 e i precedenti sono buoni, ma senza il tappeto rosso da parte dell’Hellas. L’anno scorso decise Correa, al suo esordio.

PRECEDENTI VERONA-INTER – Quello di oggi sarà il Verona-Inter numero 41 in trasferta. Quasi cento anni fa la prima volta, vittoria per 1-2 il 7 giugno 1914. E i successi sono poco più della metà, 21, contro gli 8 degli scaligeri e 11 pareggi con 62 gol fatti e 41 subiti. Dopo l’1-0 del 9 febbraio 1992, gol di Ezio Rossi, l’Inter è imbattuta nelle sfide al Bentegodi: ne ha vinte 8 e pareggiate 3. Con la striscia positiva cominciata il 3 novembre 1996 da una rete di Javier Zanetti all’epoca ancora non capitano. All’andata è finita 1-0 il 14 gennaio, già con Marco Zaffaroni in panchina nel Verona e con unico gol di Lautaro Martinez in avvio di partita (vedi highlights). Curiosità: al Bentegodi l’Inter ha giocato anche in “casa” in Coppa UEFA, il 3 ottobre 1990 battendo 3-1 il Rapid Vienna ai tempi supplementari e qualificandosi.

LA PRIMA VOLTA – In totale (anche casa e Coppa Italia) i precedenti sono 83, con 52 vittorie dell’Inter e 8 del Verona (mai passato a Milano) con 23 pareggi, 156 gol fatti e 61 subiti. L’ultima volta al Bentegodi è il 27 agosto 2021, seconda giornata della scorsa stagione. Si tratta di uno dei pochi momenti di gloria di Joaquin Correa in nerazzurro. L’argentino, preso pochi giorni prima dalla Lazio e al debutto, nel finale trova di testa e con un tiro dal limite i gol per i tre punti e l’1-3 conclusivo, ribaltando la situazione dopo il vantaggio di Ivan Ilic a seguito di un pesante errore di Samir Handanovic. Nonostante la lunga imbattibilità, a Verona mai partite facili per l’Inter di recente. Nelle ultime cinque sempre preso gol: 3-3 il 7 febbraio 2016, 1-2 il 30 ottobre 2017 e 23 dicembre 2020, 2-2 il 7 luglio 2020.