Verona-Inter, di nuovo Handanovic. E in formazione c’è Mkhitaryan – SM

Per Verona-Inter c’è Handanovic in porta, l’ennesimo avvicendamento fra i pali deciso da Inzaghi. Non solo: Sport Mediaset inserisce anche Mkhitaryan, che si pensava dovesse rifiatare stasera alle 21.

LE SCELTE – Samir Handanovic giocherà Verona-Inter, sfida dove nelle ultime al Bentegodi è stato sempre protagonista in negativo. Per Sport Mediaset lo sloveno sarà preferito ad André Onana, con le rotazioni di Simone Inzaghi che riguardano anche il portiere. Davanti a lui una difesa non certo “titolare”, con Danilo D’Ambrosio e Alessandro Bastoni braccetti più Stefan de Vrij centrale. Resta fuori Francesco Acerbi, dopo i tanti errori (fortunatamente non costati punti) nella vittoria di domenica con la Lazio. Sugli esterni pressoché obbligati Federico Dimarco e Denzel Dumfries, complice l’infortunio di Robin Gosens (vedi articolo).

NOVITÀ IN MEZZO – Si pensava che in Verona-Inter dovesse esserci un turno di riposo per Henrikh Mkhitaryan, che peraltro è diffidato e sabato c’è la sfida da ex con la Roma. Invece dovrebbe partire di nuovo al 1′, lasciando in panchina Nicolò Barella. Con lui – assieme e non in alternativa – Marcelo Brozovic (davanti alla difesa) e Hakan Calhanoglu evitando di riproporre Roberto Gagliardini. Inzaghi cambia ancora in attacco, con Romelu Lukaku e Joaquin Correa coppia vista con la Lazio tre giorni fa e pronta a lasciare il posto a Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Ossia chi ha quasi sempre giocato negli ultimi infrasettimanali. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Verona-Inter, secondo Sport Mediaset: Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko.