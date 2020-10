Inter, Real Madrid e Shakhtar Donetsk avversarie (in attesa della quarta)

È appena terminato il sorteggio delle squadre in terza fascia per la fase a gironi di UEFA Champions League (QUI la diretta). Per l’Inter è arrivato il Gruppo B insieme a Real Madrid (prima fascia) e Shakhtar Donetsk (seconda fascia)

GRUPPO B – Per l’Inter saranno Real Madrid e Shakhtar Donetsk due delle tre avversarie della fase a gironi di UEFA Champions League. Evitato proprio all’ultimo il girone di ferro con Bayern Monaco e Atletico Madrid, toccato al Red Bull Salisburgo. Per i nerazzurri si tratta di sfide sicuramente affascinanti, due delle quali contro gli ucraini sconfitti per 5-0 nelle semifinali della scorsa Europa League. Ritorno al passato anche per Achraf Hakimi, che incontrerà la sua ex squadra.