Sorteggio Champions League, ecco il girone dell’Inter

Sorteggio Champions League

Il sorteggio di Champions League ha preso il via alle ore 17, con l’Inter inserita nel Gruppo B. Rileggi il LIVE di Inter-News.it l’evento da Ginevra, con tutti gli accoppiamenti che hanno formato il tabellone della fase a gironi che inizierà il 20 e 21 ottobre.

Il sorteggio della fase a gironi di Champions League ha visto l’Inter finire nel Gruppo B, con Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Borussia Monchengladbach.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021 – LE FASCE

PRIMA FASCIA

Bayern Monaco – Germania (campione in carica Champions League)

Siviglia – Spagna (campione in carica Europa League)

Real Madrid – Spagna

Juventus – Italia

PSG – Francia

Liverpool – Inghilterra

Porto – Portogallo

Zenit – Russia

SECONDA FASCIA

Barcellona – Spagna

Atlético Madrid – Spagna

Manchester City – Inghilterra

Manchester United – Inghilterra

Shakhtar Donetsk – Ucraina

Borussia Dortmund – Germania

Chelsea – Inghilterra

Ajax – Olanda

TERZA FASCIA

Dinamo Kiev – Ucraina

Red Bull Salisburgo – Austria

RB Lipsia – Germania

Inter – Italia

Olympiakos – Grecia

Lazio – Italia

Krasnodar – Russia

Atalanta – Italia

QUARTA FASCIA

Lokomotiv Mosca – Russia

Marsiglia – Francia

Club Brugge – Belgio

Borussia Monchengladbach – Germania

Midtjylland – Danimarca

Istanbul Basaksehir – Turchia

Rennes – Francia

Ferencvaros – Ungheria

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE – LE COPPIE

A Bayern Monaco e Borussia Dortmund (Germania)

B Siviglia e Atlético Madrid (Spagna)

C Real Madrid e Barcellona (Spagna)

D Liverpool e Manchester United (Inghilterra)

E Juventus e Inter (Italia)

F PSG e Marsiglia (Francia)

G Zenit e Lokomotiv Mosca (Russia)

H Manchester City e Chelsea (Inghilterra)

I Shakhtar Donetsk e Dinamo Kiev (Ucraina)

J RB Lipsia e Borussia Monchengladbach (Germania)

K Lazio e Atalanta (Italia)

Questa divisione significa che, se uno dei club coinvolti finisce in un gruppo da A a D, l’altro che forma la sua coppia andrà per forza in uno da E a H (e viceversa).

CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021 – LE DATE

Prima giornata: 20/21 ottobre

Seconda giornata: 27/28 ottobre

Terza giornata: 3/4 novembre

Quarta giornata: 24/25 novembre

Quinta giornata: 1/2 dicembre

Sesta giornata: 8/9 dicembre