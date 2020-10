Inter poco serena post-tampone di Hakimi: programmato nuovo giro – Sky

Condividi questo articolo

Hakimi Lautaro Martinez Inter

L’Inter si appresta a scendere in campo poche ore dopo aver appreso la positività di Hakimi al Covid-19. Come riportato da “Sky Sport”, tutto il gruppo farà nuovi controlli nelle prossime ore, sperando di scongiurare un altro “bollettino”

APPRENSIONE DA TAMPONE – Giornata anomala per l’Inter, forse non la prima in questo periodo. Alle 21.00 la squadra nerazzurra scenderà in campo in Champions League (vedi probabili formazioni di Inter-Borussia Monchengladbach, ndr), ma nuovi impegni extra-campo sono già in programma. Per domani, come da protocollo, è previsto un nuovo giro di tamponi per tutti i calciatori e lo staff. Ciò è necessario per vedere la situazione dopo la positività di Achraf Hakimi, arrivata solo nel pomeriggio odierno. La cosa certa è che la situazione in casa Inter non è molto serena, non trattandosi del primo positivo al Covid-19. Inoltre, quelli già positivi attendono i risultati degli ulteriori controlli effettuati. E la rosa a disposizione di Antonio Conte non è più così “lunga” come si sosteneva tempo fa…