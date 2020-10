Inter-Borussia Monchengladbach (UCL): la probabile formazione di Conte

La probabile formazione di Conte

Inter-Borussia Monchengladbach è in programma oggi a partire dalle ore 21.00. Partita valida per la prima giornata del Gruppo B di UEFA Champions League. Si tratta del debutto nerazzurro stagionale in Europa. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Sei assenti in casa nerazzurra. Ai già positivi Radu, Skriniar, Young e Gagliardini, si è aggiunto last minute Hakimi (vedi comunicato, ndr). Ovviamente assente Vecino, infortunato e fuori dalla Lista UEFA.

MODULO – L’emergenza difensiva e sulle fasce potrebbe costringere Conte a proporre la difesa a quattro, anche se si tratterebbe di una soluzione azzardata a poche ore dalla partita. Più probabile la solita Inter in campo con il 3-4-1-2, ma cambiando alcuni interpreti e posizioni.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Terzetto arretrato obbligato a copertura del capitano Handanovic tra i pali. In mezzo de Vrij, affiancato da D’Ambrosio sul centro-destra e Kolarov sul centro-sinistra. Uno dei due “terzini” potrebbe essere avanzato sulla linea dei centrocampisti per fare spazio a Darmian, più difficile vedere Ranocchia dal 1′ in caso di difesa a quattro.

CENTROCAMPO – Altro reparto senza grosse alternative. Sulle fasce confermato Perisic, anche se potrebbe spostarsi a destra per dare più equilibrio alla fascia sinistra, dove è pronto a debuttare Darmian (in alternativa D’Ambrosio più alto e Darmian dietro). Sulla linea mediana Vidal e Barella favoriti per fare da scudo al trequartista, che dovrebbe essere Eriksen.

ATTACCO – Possibile turnover a metà in avanti. Stavolta Lautaro Martinez dovrebbe iniziare dalla panchina, al suo posto Sanchez a fare da spalla a Lukaku, a cui Conte non può rinunciare.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà il Borussia Monchengladbach: Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Kolarov; Perisic, Vidal, Barella, Darmian; Eriksen; Lukaku, Sanchez.

IN PANCHINA – Padelli, Stankovic; Ranocchia, Bastoni, L. Moretti; Brozovic, Nainggolan, Sensi; Lautaro Martinez e Pinamonti.