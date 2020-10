Marianella: “Hakimi perfetto per Inter e Conte. Darmian?...

Marianella: “Hakimi perfetto per Inter e Conte. Darmian? Sottovalutato”

Massimo Marianella

Massimo Marianella, noto giornalista di “Sky Sport”, ha parlato in vista del match di questa sera Inter-Borussia Mönchenbladbach. Per lui peserà l’assenza di Hakimi, ma occhio a Darmian

ASSENTE – Marianella a “Sky Sport 24” ha parlato prima del grande assente di questa sera, Hakimi: «L’Inter perde uno dei migliori acquisti a livello mondiale. Per me si è trattato di una trattativa straordinaria con il giocatore attratto dal giocare con la maglia dell’Inter e con Conte. Questo è un giocatore che fa la differenza. Giocatore perfetto per il gioco di Conte e il nostro campionato».

SOSTITUTO – Marianella ha poi parlato del sostituto di oggi: «L’arrivo di Darmian per me è passato sotto silenzio ingiustamente. Ha quasi 100 presenze con il Manchester United giocando da MVP la finale di Europa League vinta. Difende meglio di Hakimi e può giocare anche nei tre dietro. Sono curioso di vedere Kolarov dopo un derby non giocato benissimo».