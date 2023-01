Inter-Parma, il Pordenone ritorna al 2017 e ironizza: «Ah no, stavolta…»

L’Inter alle 21 affronta il Parma a San Siro negli ottavi di finale di Coppa Italia. Una sfida che in qualche modo rievoca il Pordenone, avversario dei nerazzurri sempre agli ottavi di finale della competizione nel 2017. Il club friulano scherza su Twitter

EPISODIO STORICO – L’Inter stasera sfida il Parma agli ottavi di finale di Coppa Italia con una formazione molto diversa rispetto a quella vista sul campo del Monza qualche giorno fa (vedi formazioni ufficiali). Intanto il Pordenone su Twitter fa un tuffo nel passato tornando al 2017 quando sfidò proprio l’Inter di Luciano Spalletti agli ottavi di finale della competizione. Una partita che certamente i tifosi di entrambe le squadre difficilmente dimenticheranno, seppur con stati d’animo differenti. La squadra nerazzurra infatti passò il turno solo ai calci di rigore. “Ottavi di finale di Coppa Italia, a San Siro, in prima serata: Inter-P…arma. Ah no, non siamo noi stavolta”, scrive il Pordenone.

Ottavi di finale ✅

di #CoppaItalia ✅

a San Siro ✅

in prima serata ✅@Inter ✅

🆚 P… ✅

arma ❌ Ah no, non siamo noi stavolta 🤭 — Pordenone Calcio (@PordenoneCalcio) January 10, 2023

Un po’ di sana ironia per ricordare un episodio a suo modo storico.