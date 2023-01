Inter clamorosamente sotto dopo 45′: Juric sfonda la porta di Onana!

L’Inter chiude in svantaggio il primo tempo a San Siro contro il Parma 0-1. Magnifico gol nel finale di Juric con un bolide dalla distanza a Onana battuto

SOTTO − Primi 45′ non spettacolari a San Siro con un’Inter che mantiene il dominio del gioco senza riuscire a pungere più di tanto sia per la poca velocità nel far girare il pallone che per la buona organizzazione del Parma. La prima palla-gol è di stampo emiliano con Vasquez, che non sfrutta al meglio un brutto errore di D’Ambrosio in fase di costruzione. Para agevolmente Onana. Per vedere i nerazzurri in avanti bisogna aspettare il 22′ con Roberto Gagliardini, che suggerito a rimorchio da Gosens non trova di poco la porta. Il Parma contiene bene la squadra di Simone Inzaghi e al 40′ trova il clamoroso vantaggio con Stanko Juric, che stampa un bolide all’incrocio dei pali. Nel finale Benedyczak sfiora addirittura il raddoppio, bravo Onana a salvare.