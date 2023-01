Inter-Parma, Correa il peggiore! Dzeko entra bene: le pagelle – TS

L’Inter ha sconfitto il Parma per 2-1 dopo due tempi supplementari. Una prova sottotono per i nerazzurri che si riflette anche sulle pagelle dell’edizione odierna di Tuttosport. Correa il peggiore in campo, poche sufficienze fra i titolari

PAGELLE – L’Inter batte il Parma ma non offre una prestazione memorabile. La brutta prova dei nerazzurri si riflette sulle pagelle dell’edizione odierna di Tuttosport. Solo quattro calciatori titolari meritano la sufficienza fra i titolari: Onana, Bastoni, de Vrij (6) e Lautaro Martinez (7). Giudicata insufficiente la prova di Asllani che, secondo il quotidiano, merita 5. Male anche Gagliardini: il destro al 23′ del primo tempo è l’unico acuto della gara, con un errore manda in porta Hainaut, voto 4,5. Il peggiore in campo, secondo il quotidiano, è Correa: sbaglia tutto il possibile ed attira i brusii di San Siro, voto 4. Fra le note liete la prova di Bellanova, subentrato al posto di Dumfries e che mostra personalità. Bene anche Dzeko che, con il suo ingresso, toglie certezze al Parma: per il bosniaco 6,5.

Fonte: Tuttosport – S.P