VIDEO – Inter-Parma 2-1 DTS, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Inter-Parma, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 20212-2023, si è concluso con il risultato di 2-1 dopo i tempi supplementari (1-1): questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



RISCHIO ENORME! – Inter-Parma 2-1 dopo i tempi supplementari (1-1) negli ottavi di finale di Coppa Italia. L’Inter gioca malissimo e va a un passo dall’eliminazione all’esordio da campione in carica. Serve arrivare fino al 120′ per avere la meglio sul Parma, che pure sarebbe sesto in Serie B. Dalle parti di Gianluigi Buffon la squadra di Simone Inzaghi non arriva neanche per sbaglio, mentre un siluro di Stanko Juric (subentrato all’infortunato Dennis Man) porta avanti i gialloblù al 78′. Gli ospiti tengono bene nella ripresa, dando l’impressione di poter reggere sino al fischio finale. Invece, a due minuti e mezzo dal 90′, su un pallone giocato verso Edin Dzeko la palla schizza al limite dove Lautaro Martinez trova sul suo tiro la deviazione decisiva di Yordan Osorio: 1-1. Prima dei tempi supplementari potrebbe chiudere i conti Dzeko, ma Buffon è bravissimo a opporsi in due tempi. L’Inter la vince solo al 110′, su cross da sinistra respinta di Buffon e Francesco Acerbi di testa dal limite dell’area trova la traiettoria perfetta per il 2-1. E stavolta non c’è nessuno che possa fischiare prima e negargli il primo gol in nerazzurro. Ora ai quarti una fra Atalanta e Spezia.

Video con gli highlights di Inter-Parma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.