Inter-Parma, vittoria ‘stiracchiata’. Per Inzaghi un campanello d’allarme – TS

ALLARME – L’Inter ha sconfitto il Parma dopo due tempi supplementari. Una vittoria “stiracchiata” secondo Tuttosport e che lancia un campanello d’allarme per Inzaghi ed il club nerazzurro. Secondo il quotidiano il match di ieri dimostra che le seconde linee nerazzurre, utilizzate in maniera massiccia dal tecnico, non sono di qualità. Bocciate le prove di Gosens, Correa e D’Ambrosio, oltre che quella di Gagliardini.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino