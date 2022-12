Inter, pacchetto salva-calcio bloccato dal governo! Serie A in difficoltà

Le notizie che arrivano dal Parlamento non sono affatto positive per la Serie A. Il tema centrale riguarda il pacchetto di decreti presentati nella sede istituzionale per rateizzare il pagamento delle tasse da parte delle società sportive.

CONDANNA – L’emendamento proposto dai club di Serie A per rateizzare le tasse non pagate durante il periodo di Coronavirus è stato bocciato in Parlamento. L’opinione pubblica in questa situazione ha avuto la meglio: le società sportive ora sono obbligate a risolvere le problematiche economiche con il fisco. Il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha affermato che è stato depositato il Dl Aiuti in Senato, compreso quello sul super-bonus. Da Calcio e Finanza però arriva la conferma: il pacchetto salva-calcio non è passato. I club di Serie A ora dovranno versare i soldi non pagati nei due anni di pandemia entro il 22 dicembre allo Stato. L’Inter dovrà lasciare 50 milioni di euro.