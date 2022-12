Brozovic tiene in ansia l’Inter: Croazia, è il caso di rischiarlo? No imbarazzi!

Brozovic sta convivendo con un piccolo fastidio muscolare dopo la partita fra Argentina e Croazia. L’Inter, ovviamente, spera in una non presenza contro il Marocco nella finalina del Mondiale

NO RISCHI − Brozovic ha tenuto in ansia l’Inter per diverse ore. Il centrocampista croato è infatti uscito al 50′ nella semifinale tra Argentina e Croazia per un piccolo fastidio muscolare. Fortunatamente l’esito ha dato riscontri negativi, c’è da capire se il CT Zlatko Dalic lo utilizzerà anche per la finalina di sabato 17 contro il Marocco. Ma è veramente il caso di rischiarlo? Obiettivamente anche no. La poca importanza della posta in palio non impone tale rischio, considerando anche l’interesse proprio dell’Inter. Meglio evitare anche per non creare un ipotetico imbarazzo in caso di sciagurata situazione di campo. I rapporti tra federazione croata e Inter, al momento, sono positivi. Ma un’ulteriore ricaduta, dopo l’infortunio già avvenuto a settembre sempre in Nazionale, potrebbe far vacillare la posizione interista.

UNICO − L’Inter ha bisogno di riavere il suo Epic Brozo al 100%. Per troppo tempo, durante la prima parte di stagione, Simone Inzaghi ha dovuto fare a meno del regista. È vero l’adattamento di Hakan Calhanoglu in cabina di regia è stato più che positivo, ma Brozovic è praticamente non intercambiabile. La dicitura, c’è un’Inter con Brozovic e un’Inter senza Brozovic non si è smarrita, ma anzi continua ad essere ben visibile. L’Inter non può non prescindere dalla presenza al 100% del suo, probabilmente, giocatore più importante. Colui capace di legare il gioco come pochi, di predicare e smistare palloni in mezzo al campo con assoluta sicurezza e qualità. Al Mondiale è stato un continuo miglioramento. Step by step, Brozovic è cresciuto di rendimento e prestazione. Non a caso è stato colui che ha percorso più chilometri in una partita per ben due volte.