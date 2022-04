Inter, OakTree impone paletti a Suning. Fondo proprietario nel 2024? – TS

Il futuro dell’Inter è legato ad OakTree. Il fondo americano, che ha concesso un finanziamento a Suning con un alto tasso di interesse (vedi articolo) potrebbe diventare, nel futuro, proprietario del club. L’analisi di Tuttosport

ANALISI – L’Inter deve fare i conti con i paletti imposti da OakTree, fondo americano che, negli scorsi mesi, ha finanziato Suning con un pesante bond dall’alto tasso di interesse (12%) a dimostrazione, scrive Tuttosport, della situazione difficile in cui si sono trovati i nerazzurri negli scorsi mesi. OakTree avrebbe imposto a Suning dei paletti da non sforare fra cui, si legge sul quotidiano, il non sforare il rapporto monte ingaggi-ricavi che non deve superare il 70%. Questo tipo di approccio, scrive il quotidiano, è tipico dello schema “loan to own”: concedere finanziamenti a società in difficoltà con la speranza di diventarne proprietari al termine del periodo fissato per il rimborso, in questo caso maggio 2024. Il futuro dell’Inter è quindi nelle mani di Oaktree?

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi