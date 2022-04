Inter, ricordi l’Udinese dell’andata? Per vincere servì un guizzo personale

L’Inter ha gettato alle ortiche la possibilità di salire in vetta alla classifica a 4 partite dalla fine perdendo a Bologna. Da domani contro l’Udinese è vietato sbagliare: serve vincerle tutte e sperare. Intanto però c’è da ricordare la sfida dell’andata a San Siro.

RICORDO – L’Inter domani alle 18 è di scena alla Dacia Arena di Udine contro i bianconeri di Cioffi. La squadra friulana è in un ottimo momento di forma e, archiviata la salvezza ormai da qualche giornata, gioca più libera di mente e con voglia di far belle figure. Inoltre, è giusto ricordare, come all’andata i nerazzurri faticarono e non poco per vincere quella partita a San Siro. La squadra di Inzaghi, per scardinare il muro alzato dall’allora tecnico Gotti, si è aggrappata al Tucu Correa capace di prendere palla a metà campo e seminare il panico fino a segnare. Insomma, domani forse con Cioffi l’Udinese sarà un po’ meno difensivo, ma l’identità di una squadra è difficile da cambiare. Occhio alle ripartenze.