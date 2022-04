Suning, tutte le quote Inter in pegno a Oaktree: non solo quelle di Zhang – CF

Suning al momento è ancora proprietaria dell’Inter ma il finanziamento garantito da Oaktree potrebbe rivoluzionare la situazione in ottica futura. Un pensiero ancora distante per Zhang, visto l’accordo pluriennale. Come raccolto dal sito specializzato Calcio e Finanza, l’operazione in ogni caso non riguarda solo la proprietà cinese

QUOTE IN PEGNO – La società statunitense Oaktree Capital Management (vedi comunicato) ha in pegno praticamente tutte le quote dell’Inter, quindi non solo quelle di maggioranza. Come noto fin dall’operazione di finanziamento di durata triennale completata a maggio 2021, Oaktree “controlla” le quote della proprietà Suning Holdings Group di Zhang Jindong, pari al 68,55%. Ma non solo quelle. Secondo quanto emerso dai documenti ufficiali presi in visione dal sito specializzato Calcio e Finanza, anche sul 31,05% detenuto da LionRock Capital è presente un pegno nei confronti di Oaktree. In pratica, come sottolineato dal collega Matteo Spaziante, se Zhang – attraverso Suning – non riuscisse a ripagare il finanziamento garantito da Oaktree (con tasso d’interesse al 12%, ndr), quest’ultima otterrebbe in cambio il 99,6% delle azioni dell’Inter. Non solo quelle di Suning ma – appunto – anche quelle del partner finanziario, il “socio” LionRock. Nulla di nuovo. Solo una conferma sul rapporto tra Suning (Cina) e LionRock (Hong Kong) in occasione dell’acquisto dell’Inter. E magari una buona notizia per il futuro nerazzurro. Più facile decidere e trattare con una sola entità anziché con due, che sia Suning oppure Oaktree…

Fonte: Calcio e Finanza – Matteo Spaziante