Udinese-Inter è diventata gara da dentro o fuori: serve risposta sul campo

Udinese-Inter dopo la sconfitta col Bologna è diventata una partita in cui è ammesso un solo risultato. Gli uomini di Inzaghi devono vincere.

PARTITA DECISIVA – Udinese-Inter è all’improvviso una gara con un peso psicologico aggravato. Già la sfida col Bologna aveva una connotazione tutta sua a causa del contesto generale, dei mesi di rinvio, dei ricorsi, delle questioni legali e della posta in palio. Ma la sconfitta coi rossoblù ha caricato il piatto della bilancia della partita immediatamente successiva. Che diventa di fatto per gli uomini di Inzaghi da dentro o fuori.

VINCERE PER FORZA – L’Inter, per farla breve, deve vincere. Le partite sono ormai poche, anzi pochissime. A quattro giornate dalla fine del campionato 2021-2022 è anche superfluo sottolineare il peso dei punti. L’Inter nello specifico, dopo aver perso per un insieme di colpe proprie a Bologna, si è messa nella situazione di avere un solo risultato da considerare. Spalle al muro, di fatto. Con una nota di contorno da considerare.

UN SOLO RISULTATO – In questa giornata di Serie A il Milan gioca prima dell’Inter. Questa asimmetria cambierà l’attesa per la sfida con l’Udinese. Ma lascerà ugualmente gli uomini di Inzaghi con un risultato solo. Le occasioni gettate sono state già troppe. Il Bologna è solo l’ultima, anche perché spostata. Ora serve far parlare il campo. In un senso o nell’altro. Sapendo che si è abbandonato il destino del campionato in mani altrui.