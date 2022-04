Juric: «Errore Radu diverso da Meret. Pazzia partire dal basso se pressano»

L’Inter ha perso contro il Bologna mercoledì e dunque in classifica è rimasta dietro al Milan. Decisivo, in quel ko, l’errore di Ionut Radu in impostazione. Su questo tema, in conferenza stampa, ha parlato il tecnico del Torino, Ivan Juric.

CICOSTANZE – L’Inter deve ripartire domani contro l’Udinese dimentica la trasferta disastrosa di Bologna. Radu ha sicuramente buona parte delle colpe sulla sconfitta dei nerazzurri, complice quell’errore da matita blu con i piedi. Su questo ha parlato anche Ivan Juric, tecnico del Torino, in conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Torino di domani. Ecco le sue parole riportate da Torinogranata.it. «Costruire dal basso? L’errore di Radu è diverso, quello di Meret è sulla costruzione, mentre quello d Radu è stato un caso. La costruzione dal basso dipende dalla squadra avversaria perché se pressano è una pazzia; ma se aspettano allora si deve giocare da dietro. Non è facile scegliere, ci sono squadre con portiere e difensori di alto livello che possono partire da dietro. Con l’Atalanta alle volte abbiamo costruito dal basso, ma spesso è una pazzia. Mentre con lo Spezia giocavamo molto di più così».

Fonte: Torinogranata.it