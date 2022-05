Inter, niente allenamento di rifinitura prima della finale. Risveglio in collina – CdS

L’Inter oggi in vista della finale, come spesso accade, non farà nessun allenamento di rifinitura. Secondo il Corriere dello Sport, in programma solo alcune esercitazioni.

NO RIFINITURA – L’Inter questa mattina non si allenerà, rinunciando all’allenamento di rifinitura, come spesso accade in occasione delle partite notturne. Inoltre, il tecnico non ha neanche chiesto il permesso di un campo a Roma. Per questo motivo la squadra lavorerà in palestra (Hilton), sulla collina di Monte Mario, per il risveglio muscolare.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.