Bastoni titolare o no? Ancora dubbio per Inzaghi, ma c’è un indizio – CdS

Bastoni in campo contro la Juventus? Novità solo a partire da questa mattina. Anche ieri a ora di cena Simone Inzaghi non aveva ancora deciso e aspettava di parlare con il diretto interessato. Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, c’è però un indizio legato all’ultimo allenamento.

ANCORA IN DUBBIO – Alessandro Bastoni sarà impiegato da titolare in Juventus-Inter o no? Questo il dubbio delle ultime ore, ma che non è ancora stato risolto, o almeno fino a ieri sera. Simone Inzaghi dal canto suo aspettava di parlare con il ragazzo per capire umore e sensazioni del difensore, appena recuperato da uno stiramento al polpaccio e soltanto con due giorni di preparazione verso la finale di Coppa Italia. Ieri mattina, prima di partire verso Roma, il difensore dell’Inter ha sostenuto l’intero allenamento, compresa la partitella. Poi, sempre dall’allenamento, è arrivato un indizio che potrebbe essere importate: il difensore, al termine di tutto, si è anche esercitato per la serie conclusiva dei calci di rigore. Lo stiramento che aveva bloccato Bastoni prima del recupero di Bologna appare smaltito, ma non si può sbagliare niente.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania

