Zazzaroni: «Allegri, vinci o è fallimento! Che rimproverare a Inzaghi?»

Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport, in un suo editoriale ha parlato della stagione di Massimiliano Allegri alla Juventus e quella di Simone Inzaghi all’Inter, con dei complimenti per il tecnico nerazzurro.

SI SALVI CHI PUÒ – Ivan Zazzaroni, sul quotidiano romano, ha analizzato nello specifico le stagioni di Juventus e Inter, che oggi si affronteranno per la finale di Coppa Italia: «Allegri non fa giocar bene la Juventus, Vlahovic non segna più, il centrocampo è senza idee perché non le sa più trasmettere. Se Allegri non si prende almeno la Coppa Italia fa peggio di Pirlo e Sarri firmando una stagione disgraziata, da ‘zero tituli’. Allegri non è figlio di Maria. Allegri si spaccia per livornese quando in realtà è di Pisa (come Chiellini…). Se Allegri non batte l’Inter Agnelli deve cacciarlo il giorno dopo e richiamare Pirlo. Poi Simone Inzaghi all’Inter, mi chiedo cosa gli possa essere rimproverato: ha mostrato un ottimo calcio, anche in Champions League, ha portato a casa la Supercoppa Italiana e riempito San Siro, è ancora in corsa per lo scudetto e, appunto, è nella condizione di poter alzare il secondo trofeo stagionale. Tutto questo senza Achraf Hakimi, né Romelu Lukaku e ci metto pure Christian Eriksen».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni