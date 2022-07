Inter, Inzaghi concede riposo! Ecco quando la ripresa ad Appiano – CdS

L’Inter ieri ha giocato contro il Lione la sua penultima amichevole del pre-campionato. Il risultato di 2-2 soddisfa a metà con Simone Inzaghi che però aveva già deciso la tabella di marcia.

RIPOSO – Saper gestire bene il gruppo è fondamentale se si vuole puntare in alto. Quando si rema tutti dalla stessa parte è più semplice arrivare all’obiettivo e dunque Simone Inzaghi sa che, spremere i giocatori magari controvoglia, è controproducente. Ecco perché, come riporta il Corriere dello Sport, dopo le fatiche di ieri dell’Inter a Cesena, il tecnico e il suo staff hanno concesso un giorno di riposo a tutta la squadra per rilassarsi e stare con le proprie famiglie. Domani si torna a sudare ad Appiano con i non convocati di ieri col Lione che sono rimasti a casa ma senza allenandosi.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti