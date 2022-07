Sanchez parla con il Marsiglia! Il suo agente è atteso a Milano: le ultime – TS

I dialoghi tra Alexis Sanchez e il Marsiglia proseguono, ma a rilento. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il suo agente è atteso a Milano. La prossima settimana sarà dedicata principalmente alle uscite.

A RILENTO – Alexis Sanchez parla con il Marsiglia (che ha in rosa quattro attaccanti e deve spazio al cileno), ma Fernando Felicevich è atteso a Milano e a Marsiglia per cercare di trovare una soluzione. Sono pronte le pratiche per la separazione con l’Inter, che costerà al club circa 7-8 milioni tra incentivo all’uscita e stipendi accantonati.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino