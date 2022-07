Inter-Lione, ieri debutto nel nuovo ruolo per Ferri. Una coincidenza – CdS

L’Inter ieri a Cesena ha disputato la sua penultima amichevole della pre-season. Riccardo Ferri, nuovo club manager dei nerazzurri, ieri ha fatto il suo esordio.

COINCIDENZA – Potremmo dire che è una bella coincidenza. Ieri contro il Lione infatti, in panchina, c’è stato iil debutto nelle vesti di nuovo Club Manager dell’Inter per Riccardo Ferri, ex bandiera nerazzurra. Come riporta il Corriere dello Sport, l’11 ottobre 1981 Ferri esordì come giocatore dell’Inter a San Siro contro il Cesena. Insomma, location diversa ma stessa città/squadra nel cuore. In tribuna ieri c’eran anche il suo ex compagno Mandorlini che faceva parte della cornice di pubblico meravigliosa dello stadio di Cesena.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti