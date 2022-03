Inter in crisi e squadra sempre uguale a se stessa: Inzaghi senza piani B – CdS

L’Inter non riesce più a ritrovarsi. Dura la critica del collega Alberto Polverosi questa mattina sul Corriere dello Sport, che ha analizzato il momento della squadra nerazzurra in evidente difficoltà.

SENZA FIDUCIA – L’Inter ha perso lo smalto e la fiducia. Se vero che l’assenza di Marcelo Brozovic diventa determinante per il gioco della squadra, secondo il quotidiano romano l’errore è presto trovato, dato che una squadra che punta allo scudetto non può non avere un sostituto di livello per ogni ruolo, figuriamoci nel ruolo del regista. Inoltra, a gennaio la società si è privata di Stefano Sensi, ceduto in prestito alla Sampdoria dove tra l’altro ha saltato una sola partita per infortunio. Tutti glie sperimenti fatti in quel ruolo (da Arturo Vidal a Matìas Vecino fino ad arrivare ad Hakan Calhanoglu, ndr), sono falliti.

ZERO IDEE – L’Inter ha di fatto cambiato il suo destino gli ultimi quindici minuti del derby giocato in campionato, quando ha comandato il gioco per settantacinque minuti e nel giro di centoottanta secondi si è fatta rimontare. Da allora solamente una vittoria in sette partite. L’Inter è stata per due terzi della stagione sempre la stessa, con soli undici titolari più le riserve, di cui l’allenatore si fida fino a un certo punto. Come accadeva alla Lazio, anche all’Inter è mancato il piano B di Simone Inzaghi.

Fonte: Corriere dello Sport – Alberto Polverosi

