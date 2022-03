Dybala oggi incontra la Juventus. Inter e un altro club seguono la vicenda – TS

Paulo Dybala oggi incontrerà la dirigenza della Juventus per provare a discutere di un possibile rinnovo. Futuro incerto, e secondo TuttoSport l’Inter e un altro club spagnolo seguiranno la vicenda con interesse.

FUTURO IN BILICO – L’entourage di Paulo Dybala oggi incontrerà la dirigenza della Juventus alla Continassa. Potrebbe non essere l’appuntamento determinante, ma nelle intenzioni della società ci sarebbe quella di presentare un’offerta vicina ai 7 milioni di euro a stagione già percepiti dall’argentino (come parte fissa), più una parte variabile legata al numero di presenze e gol. I dubbi sulla sua condizione fisica rimangono, per questo motivo la società bianconera vorrebbe proporre questo tipo di contratto come per dire: più giochi, più segni, più guadagni. Dybala si prenderà inevitabilmente del tempo, confrontando le possibili offerte anche con le squadre interessate. Si parla di Inter e Atletico Madrid alla finestra, ma chiunque voglia Paulo Dybala, intende vederci chiaro sui suoi continui stop fisici.

Fonte: TuttoSport

