VIDEO – Bologna-Atalanta 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Atalanta, posticipo della trentesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



LA DECIDE IL PIÙ GIOVANE – Bologna-Atalanta 0-1 nel posticipo della trentesima giornata di Serie A. Nel momento più difficile a livello realizzativo l’Atalanta scopre il classe 2003 Moustapha Cissé e resta in scia per il quarto posto, avendo una gara in meno. La prima chance grossa ce l’ha il diciottenne Giorgio Scalvini, che da due passi colpisce il palo. Poi però più Bologna, con Riccardo Orsolini che si libera bene ma calcia addosso a Juan Musso. A inizio ripresa Marko Arnautovic lanciato in profondità, è solo davanti al portiere e sbaglia il tiro mandando a lato. Sono i cambi a far vincere Gian Piero Gasperini, nonostante qualche infortunio di troppo. All’82’ Mario Pasalic riceve centralmente, assist in mezzo per Cissé e l’esordiente controlla e segna. Il Bologna chiede un fuorigioco, ma è piazzato malissimo e il gol dell’Atalanta è buono. All’inizio del lungo recupero potrebbe pareggiare Gary Medel, che si ferma a un tiro sull’esterno della rete. Poi gol annullato a Pasalic per un fuorigioco precedente proprio di Cissé.

Video con gli highlights di Bologna-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.