Inter fra le poche che continuano: solo in tre al lavoro in settimana – CdS

L’Inter non si è ancora fermata per la sosta che riguarda i Mondiali (vedi articolo). La squadra di Inzaghi, evidenzia il Corriere dello Sport, è fra le sole tre che proseguono gli allenamenti questa settimana.

AVANTI CON LE SEDUTE – L’Inter continuerà ad allenarsi per tutta la settimana ad Appiano Gentile. Questo il piano definito da Simone Inzaghi, nonostante prima di rigiocare col Napoli ci vogliano cinquanta giorni. I nerazzurri sono fra le sole tre squadre di Serie A che in questa prima settimana di sosta non hanno lasciato i giocatori liberi. Come l’Inter, segnala il Corriere dello Sport, ci sono la Juventus e la Lazio. I bianconeri proseguono fino a venerdì, per i biancocelesti ieri e oggi liberi con allenamenti da domani fino a sabato. Una particolarità, che vede l’Inter unica che continua senza interruzione: ce l’avrà più avanti.

Fonte: Corriere dello Sport