Albania-Italia, Mancini non dà tregua al blocco Inter: 3/4 per l’amichevole – CdS

Albania-Italia, domani alle 20.45, sarà la prima delle due amichevoli per gli Azzurri di Mancini (l’altra domenica con l’Austria). Nonostante la partita di scarso interesse Mancini non fa rifiatare il blocco Inter: nella formazione del Corriere dello Sport presenti tre su quattro.

LA VIGILIA – L’Italia non va ai Mondiali ma gioca… in amichevole contro Albania e Austria. Per gli Azzurri doppio impegno per chiudere il 2022, mentre le altre nazionali si spostano in Qatar. Il Corriere dello Sport anticipa la formazione che il commissario tecnico dovrebbe schierare domani a Tirana. L’undici provato ieri vede tre dei quattro convocati dell’Inter: Nicolò Barella a centrocampo, Alessandro Bastoni in difesa e Federico Dimarco sulla fascia. L’unico non segnalato come titolare è Francesco Acerbi. Quest’ultimo, nelle prove a Coverciano, ha fatto la partitella con la “seconda” formazione, un 3-5-2 che dovrebbe ricalcare quello dell’Albania. Nell’Italia la novità è il modulo, perché si va su un 3-4-3 con tanti dubbi in attacco. Oggi alle 11 la rifinitura, poi il trsferimento da Firenze a Tirana e alle 19.15 parlerà Mancini assieme a un giocatore. Nelle probabili scelte di Mancini per Albania-Italia segnalati come difesa Scalvini, Bonucci e Bastoni; sulle fasce Di Lorenzo e Dimarco con Barella e Verratti in mezzo; Raspadori centravanti supportato da Zaniolo o Politano e Grifo o Chiesa.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania